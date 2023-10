CPLP produzirá 15 a 20% da produção mundial de petróleo e gás em 2035

O antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros português António Martins da Cruz disse hoje que, em 2035, os países-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) representarão 15% a 20% do petróleo e do gás produzidos no mundo

“A nossa cooperação com a CPLP não é apenas uma cooperação entendida em sentido estrito, porque há vários setores do Governo, da Justiça, que se reúnem periodicamente para avaliar a situação e para tentar fórmulas de cooperação. A CPLP não se resume a cimeiras que nós vemos nas televisões”, acrescentou.

“E mais de 3% do PIB mundial e hoje os países da CPLP produzem 6% do petróleo produzido no mundo e um bocadinho mais de 1% do gás. E as projeções são, quando começare a ser explorado, por exemplo, o gás do norte de Moçambique, o petróleo que existe ‘offshore’ em São Tomé e as perspetivas que se abrem no Brasil e em Angola, em 2035, a CPLP vai representar entre 15 a 20% do petróleo e do gás produzidos no mundo”, adiantou. headtopics.com

Se no setor da energia se verifica esta relevância da CPLP, no domínio do comércio externo português, Martins da Cruz traçou um cenário negativo. “E este é obviamente um limite económico ao qual não podemos fugir e prejudica a CPLP. Angola já foi o nosso quinto mercado de exportação. Hoje não está nem sequer nos 10 primeiros, por razões que têm a ver com a situação económica mundial, que tem a ver com as guerras que atravessamos”, explicou.

“O grande limite da CPLP são as fidelidades regionais. São países que estão inseridos em regiões. Estão inseridos em políticas regionais e estas fidelidades regionais podem, nalguns casos, diluir o denominador comum que a CPLP representa”, frisou. headtopics.com

