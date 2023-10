CPI à TAP: O que vai contar o relatório final

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente aAutorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente aPara evitar a ideia de um "rolo compressor" da maioria absoluta, o PS optou por viabilizar algumas propostas de alteração ao relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP. PCP é o partido que mais propostas deve ver aprovadas. headtopics.com

Vice-presidente da Comissão Europeia na América Latina para acompanhar progresso nas relações com a CELACVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Direção do PS indica Pedro do Carmo para presidir à Comissão Organizadora do CongressoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Direção do PS indica Pedro do Carmo para presidir à Comissão Organizadora do CongressoA direção do PS indicou o seu secretário nacional Pedro do Carmo para presidir à Comissão Organizadora do Congresso (COC), que se vai realizar entre 15 e 17 de março, disse hoje à agência Lusa fonte socialista. Consulte Mais informação ⮕

Direção do PS indica Pedro do Carmo para presidir à Comissão Organizadora do CongressoCongresso realiza-se entre 15 e 17 de março. Consulte Mais informação ⮕

Bernardo Trindade: “Último ano de contributo da política para a TAP foi muítissimo negativo”Nascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Air France quer informação para decidir sobre compra da TAPCEO do grupo franco-neerlandês sublinhou que a decisão de concorrer à privatização não está tomada. Negócio terá de respeitar objetivos para a margem de rentabilidade a médio prazo. Consulte Mais informação ⮕