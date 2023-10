Costa regista preocupações no veto de Marcelo e afirma que serão devidamente ponderadas

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que o Governo regista as preocupações manifestadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no seu veto ao decreto-lei sobre a reprivatização da TAP, adiantando que serão"devidamente ponderadas"

Numa curta nota divulgada pelo gabinete do líder do executivo, refere-se que “o primeiro-ministro regista as preocupações de Sua Excelência o Presidente da República que serão devidamente ponderadas”. Esta nota surgiu pouco depois de o Presidente da República ter anunciado o seu veto ao decreto do Governo que enquadra as condições para a reprivatização da TAP, pedindo clarificação sobre a intervenção do Estado, a alienação ou aquisição de ativos e a transparência da operação.

Este veto foi divulgado através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, na qual se lê que Marcelo Rebelo de Sousa “decidiu devolver ao Governo o diploma de privatização da TAP, solicitando a clarificação de três aspetos que considera essenciais”. headtopics.com

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais” Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto

Colombo português? “O problema de José Rodrigues dos Santos e de outros jornalistas é fazerem afirmações sobre um campo científico que não dominam”As mangas XXL e os saltos baixos de LetiziaA elegância de Charlotte Casiraghi no desfile Chanel, em ParisOs lugares desta História, com Isabel Stilwell: Filipe I de Portugal, por fim5 tendências que os seus filhos vão querer seguir neste regresso às... headtopics.com

Na relação entre Portugal e Guiné-Bissau, Marcelo e Costa parecem andar ao ritmo de EmbalóAnalista diz que “possivelmente” Presidente e primeiro-ministro estão a ser instrumentalizados. Marcelo e Costa vão à cerimónia dos 50 anos da independência, cuja data Embaló alterou unilateralmente. Consulte Mais informação ⮕

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa mostram apoio a António GuterresPresidente da República e Governo estão ao lado de António Guterres contra os ataques que está a ser alvo por causa das declarações feitas sobre Israel. O Primeiro-ministro considera como exemplar a atuação de Guterres. Consulte Mais informação ⮕

EUA bombardeiam instalações da Guarda Revolucionária do Irão no leste da SíriaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Foguete fere seis pessoas em cidade egípcia na fronteira com IsraelVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Lucros da Ford caem mais de um terço após greve de seis semanasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Ex-primeiro-ministro chinês Li Keqiang morre de ataque cardíacoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕