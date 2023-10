Costa quer Guterres em Belém

Há oito anos, Guterres disse três vezes ‘não’ a uma candidatura à Presidência da República. A esquerda ainda alimenta esperanças de o ver em Belém. E a posição do secretário-geral da ONU sobre o conflito no Médio Oriente veio dar ânimo aos mais esquerdistas.

As dúvidas só foram desfeitas quando Guterres, já com um olho no lugar de secretário-geral das Nações Unidas, concedeu uma entrevista à Euronews, retirando-se definitivamente da corrida presidencial, numa altura em que vários candidatos já tinham manifestado as suas intenções de suceder a Cavaco Silva.

A saída de cena de Guterres, na altura, abriu a passadeira vermelha para a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. O apurou que, tal como, aliás, vêm dizendo as sondagens, António Guterres seria o candidato preferido pela esmagadora maioria dos socialistas, incluindo, claro, o secretário-geral do partido – que sempre defendeu essa hipótese. headtopics.com

Aliás, mesmo em Belém a candidatura de António Guterres seria vista com muito bons olhos – Marcelo não se cansa de repetir que o secretário-geral das Nações Unidas, de quem é amigo de longa data, «é o melhor da sua geração» (na qual se inclui ele próprio) – sendo que, já depois de eleito Presidente, chegou a afirmar que «Guterres teria sido um candidato fortíssimo».

Em todas elas, o antigo primeiro-ministro socialista surge como claramente o candidato da esquerda mais bem colocado, à frente do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, da antiga embaixadora Ana Gomes, ou do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. headtopics.com

