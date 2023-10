Costa elogia o novo Museu de Arte Contemporânea no CCB

A cerimónia contou com a presença do primeiro-ministro que destaca a importância de o CCB ter recuperado a gestão do próprio espaço com este novo Museu.No final, o primeiro-ministro não quis prestar declarações aos jornalistas à margem da inauguração do novo Museu de Arte Contemporânea.

A cerimónia contou com a presença vários ministros como o da Educação ou o da Justiça, mas também do presidente da Câmara de Lisboa. Este sábado e domingo, entre as 10 da manhã e as 7 da tarde, o museu vai ser palco de concertos, visitas guiadas e atividades para todos.

