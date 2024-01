Costa despede-se com avisos sobre redução da dívida

Olá, para continuar a ler os nossos conteúdos e garantir o acesso aos melhores sites portugueses faça já o seu registo.Um único login que lhe dá acesso permanente a este e aos mais de 70 sites de media portugueses, que fazem parte do NÓNIOCosta despede-se com avisos sobre redução da dívida.

"Significa maior credibilidade externa"Costa elogia"participação" dos militares no exterior como"grande fator de modernização" das Forças ArmadasUm"mar" laranja ilumina a noite na Islândia, depois do (esperado) vulcão entrar em erupçãoPedro Nuno Santos admitiu que não está tudo bem em Portugal, mas lembrou António Costa e disse ter orgulho nos resultados da sua governaçãoComo é viver de perto a guerra Israel-Hamas? A jornalista Catarina Santos da Renascença explica"O meu filho enviou-me um email" sobre o caso das gémeas, admite Marcelo. Veja o discurso completoSismo no Japão. Imagens aéreas mostram rasto de destruiçãoD. Rui Valéri





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Investimento nas Forças Armadas Portuguesas em 2022Investimento nas Forças Armadas Portuguesas em 2022

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Conflito israelo-palestiniano reacende após ataques do HamasAcompanhe os desenvolvimentos do conflito israelo-palestiniano após ataques do Hamas e retaliação das forças israelenses.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

António Costa ataca PSD e coloca decisão sobre aeroporto como teste à credibilidade de MontenegroO primeiro-ministro atacou PSD, pôs decisão sobre aeroporto como um “teste à credibilidade” de Montenegro e deixou no ar suspeições sobre PGR e Marcelo.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Análise de Ricardo Costa e Sebastião Bugalho sobre inquérito da Ordem dos MédicosRicardo Costa e Sebastião Bugalho criticam o inquérito aberto pela Ordem dos Médicos ao caso das gémeas luso-brasileiras, considerando-o ilegal e motivado por interesses políticos. Também apontam o silêncio de Marta Temido e Lacerda Sales como um problema. É necessário esclarecer se a administração do medicamento foi legítima.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Marcelo revela o seu favorito entre os socialistas: 'Era António Costa'O Presidente da República, contudo, lembrou que foi António Costa quem tomou a decisão por causa das circunstâncias que todos sabem.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Marcelo diz que António Costa tem “condições” para liderar Conselho EuropeuSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »