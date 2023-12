Costa de saída e Marcelo prepara-se para instabilidade

Na despedida da dupla Costa/Marcelo, em Belém, Presidente admite que achava que primeiro-ministro ia manter-se até às autárquicas (pelo menos), não faz referências ao processo judicial e antevê regresso de Costa à política mais cedo do que tarde.

Prevendo anos políticos de elevada instabilidade, Costa sugere que não imitará outros ex-primeiros-ministros, como Cavaco ou Passos, mas disponibiliza-se para dar doses suplementares de otimismo a Marcelo nos próximos anos - se precisar António Costa está de saída e Marcelo Rebelo de Sousa terá de coabitar com a solução governativa que vier a seguir. Com as sondagens a mostrar um panorama político fraturado, o Presidente da República sabe que poderá passar os seus últimos anos de mandato a braços com “mini-ciclos” e com um governo minoritário, onde a estabilidade dificilmente estará garantid





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

António Costa atira-se à PGR e a Marcelo: 'Podem perguntar (...) se fariam o mesmo'O primeiro-ministro do Governo em gest&227;o, Ant&243;nio Costa, em entrevista &224; CNN, diz estar magoado mas n&227;o ser rancorso com os factos que levaram &224; demiss&227;o. E acrescentou que ningu&233;m "gosta de se ver na situa&231;&227;o" em que ficou ap&243;s serem conhecidos os dados da Opera&231;&227;o Influencer.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Costa diz que Marcelo 'fez uma avaliação errada'O primeiro-ministro cessante, António Costa, em entrevista à TVI, deixou críticas ao Presidente da República por ter dissolvido o Parlamento e convocado eleições antecipadas. E garantiu que não se arrepende de ter rejeitado a proposta de Rui Rio para um pacto na reforma da Justiça.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Marcelo revela o seu favorito entre os socialistas: 'Era António Costa'O Presidente da República, contudo, lembrou que foi António Costa quem tomou a decisão por causa das circunstâncias que todos sabem.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Marcelo diz que António Costa tem “condições” para liderar Conselho EuropeuSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Presidente da Iniciativa Liberal pede audição parlamentar do filho de Marcelo Rebelo de SousaRui Rocha justificou que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa tem sido citado como “tendo tido algum tipo de intervenção” no caso das gémeas luso-brasileiras que em 2019 vieram a Portugal receber o medicamento Zolgensma para a atrofia muscular espinhal e que há até notícias de que se terá reunido com o então secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales. O presidente da Iniciativa Liberal (IL) anunciou este domingo que vai pedir a audição parlamentar do filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, sobre o caso das gémeas e espera que o PS não volte"a bloquear estes esclarecimentos". Em declarações à Lusa, Rui Rocha recordou que, esta semana, o PS travou os pedidos de audição dos antigos governantes Marta Temido e Lacerda Sales,"num caso que se arrasta há semanas e em que têm existido versões contraditórias"

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Costa: 'Acho que o Presidente da República fez uma avaliação errada'SIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »