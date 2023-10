Costa aponta para acordo sobre regras orçamentais até fim do

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas no final de uma cimeira europeia de dois dias, o último dos quais dedicado aos temas económicos, o chefe de Governo destacou que “Portugal tem sido particularmente ativo” no debate sobre a revisão das regras orçamentais.

Portugal tem vindo a defender a introdução de um caráter anticíclico nesta reforma, para que, em alturas de maior crescimento económico, os países realizem um esforço maior para baixar a dívida pública. A discussão tem por base uma proposta da Comissão Europeia, divulgada em abril passado, para regras orçamentais baseadas no risco, com uma trajetória técnica e personalizada para países endividados da UE, como Portugal, um esforço acrescido de investimento para aproveitar todas as oportunidades que as transições digital e climática nos impõe

Além disso, “esta é uma excelente oportunidade para avançarmos e concluirmos. É um debate que já vem muito de trás sobre a necessidade de reforçar os recursos próprios da União Europeia porque, como é óbvio, não é possível aumentar o orçamento da União sem aumentar os recursos próprios”, concluiu António Costa.

