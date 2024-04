Corredores das águias foram decisivos

As faixas laterais do Benfica ganharam às do Sporting: Di María e Bah venceram os duelos contra Nuno Santos e Paulinho, sendo que Paulinho é um jogador que está habituado a jogar mais por dentro do que na ala, e isso possibilitou ao flanco direito do Benfica desequilibrar muito o jogo na primeira parte. Também o lado esquerdo do Benfica esteve muito bem, com Aursnes e Neres a fazerem um grande jogo. As faixas laterais do Benfica foram decisivas no grande jogo que o Benfica fez.

Foi pena para o Benfica que o Rafa dos grandes dias não tenha estado presente no jogo, independentemente de ter marcado um golo. O desfecho poderia ter sido diferente. No meio-campo, a dupla Florentino Luís e João Neves também venceu o duelo. Se o meio-campo do Sporting no jogo em Alvalade foi importante e decisivo, desta vez o do Benfica ganhou ao do Sporting devido a esta dupla, que foi a que acabou o campeonato o ano passado

