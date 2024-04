Corpo em estado de decomposição encontrado em Caxias

Um corpo em elevado estado de decomposição foi encontrado esta segunda-feira pela Autoridade Marítima Nacional na zona de Caxias , no município de Oeiras , distrito de Lisboa , disse à Lusa fonte do organismo.

De acordo com o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, José Luís Sousa, foi encontrado “esta manhã um corpo em elevado estado de decomposição”, não tendo ainda sido determinado se será homem ou mulher.que desapareceu ontem no Rio Tejo, após ter caído à água na zona do Cais do Sodré, em Lisboa”., na área do porto de Lisboa.

As autoridades marítimas estão envolvidas, esta segunda-feira, em diversas buscas pelo país devido a pessoas desaparecidas durante o fim de semana no mar e rio, nomeadamente na praia da Costa Nova, em Ílhavo, no distrito de Aveiro, na Praia da Vieira, na Marinha Grande, Leiria, e outro no rio Tejo, em Lisboa.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.Se 1% dos nossos leitores assinasse o Observador, conseguiríamos aumentar ainda mais o nosso investimento no escrutínio dos poderes públicos e na capacidade de explicarmos todas as crises – as nacionais e as internacionais. Hoje como nunca é essencial apoiar o jornalismo independente para estar bem informado.

Corpo Decomposição Caxias Oeiras Lisboa

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Vice-presidente da Câmara de Lisboa admite sistema próprio de autocarros entre Lisboa e OeirasComeçou por ser idealizado como um metro ligeiro de superfície, mas, quatro anos depois de anunciada a intenção, o sistema de transportes que irá ligar os concelhos de Lisboa e de Oeiras poderá deixar os carris e circular no asfalto.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Corpo de homem aparece junto à ponte de ferro de Valejas em OeirasCadáver vai ser recolhido para autópsia.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Corpo de homem encontrado na praia de CaxiasEstá em elevado estado de decomposição.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Corpo de homem encontrado no rio Tejo em LisboaO corpo de um homem foi encontrado a flutuar no rio Tejo, em frente ao Terreiro do Paço, em Lisboa. De acordo com um comunicado da Polícia Marítima, ao que tudo indica ser o corpo do mariscador de nacionalidade nepalesa que se encontrava desaparecido desde a noite de 06 de abril.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Lisboa: encontrado corpo no rio Tejo em frente ao Terreiro do PaçoA Autoridade Marítima Nacional revelou que o alerta foi dado esta sexta-feira, pelas 12:05, para um corpo que se encontrava a flutuar junto à frente ribeirinha lisboeta, acrescentando que poderá ser do mariscador nepalês, desaparecido desde a noite de 6 de abril.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Carro parcialmente destruído em despiste junto à praia de Santo Amaro de OeirasAlerta foi dado cerca da 01h00.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »