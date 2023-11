Corpo de refém do Hamas é encontrado por exército israelita

Noa Marciano, de 19 anos, era um dos reféns do Hamas. O exército de Israel anuncia que o corpo foi encontrado perto do hospital Al-Shifa. Por outro lado, o grupo islamista diz que o jovem foi "morto por um bombardeamento israelita".O exército israelita anunciou esta sexta-feira ter encontrado o corpo da soldado Noa Marciano, de 19 anos, refém do Hamas em Gaza., um dia depois de o movimento islamita palestiniano ter divulgado informações.

extraído pelas tropas do exército israelita de uma estrutura adjacente ao hospital Al-Shifa. O corpo da refém, capturada pelo movimento islamita palestiniano Hamas, foi encontrado por uma unidade militar numa casa junto do hospital, com armas pertencentes aos seus captores, disse o porta-voz do Exército israelita.

:

Tropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza, enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A unidade hospitalar mais importante da Faixa de Gaza encontra-se sem abastecimento de eletricidade, água e alimentos há vários dias.

