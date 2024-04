Corpo de mariscador nigeriano desaparecido é encontrado na Moita

O corpo de um homem, que se presume ser de um mariscador nigeriano desaparecido desde 26 de março, foi encontrado hoje à tarde numa zona lodosa, no concelho da Moita, distrito de Setúbal, informou a Autoridade Marítima Nacional.

Numa nota, a Autoridade Marítima revelou que"na sequência de um alerta recebido pelas 14:50, a informar da presença de um corpo encontrado na zona lodosa, na Moita, deslocaram-se de imediato para o local elementos do comando-local da Polícia Marítima de Lisboa e dos Bombeiros Voluntários da Moita". "O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde, tendo o corpo sido removido da zona lodosa para uma zona segura pelos Bombeiros Voluntários da Moita", lê-se na nota, desconhecendo-se"as causas que estão na origem da ocorrência

