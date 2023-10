'Conversações em nível avançado' para cessar-fogo entre Hamas e Israel

As negociações, mediadas pelo Qatar, para um cessar-fogo e uma troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas estão"a progredir e num nível avançado", avança aNeste ponto das negociações, Israel parece disposto a pagar um preço pela libertação de reféns - provavelmente em troca de prisioneiros do Hamas.

Os negociadores qataris tentam garantir que os dois lados do conflito irão cumprir a sua parte num acordo de cessar-fogo e troca de prisioneiros. A Faixa de Gaza está também cada vez mais dependente de um cessar-fogo, para que entre ajuda humanitária que permita a sobrevivência da população civil.

O Hamas fez mais de 200 reféns israelitas no ataque surpresa de 7 de outubro. Entretanto quatro mulheres foram libertadas e, segundo o grupo extremista, 50 reféns foram mortos pelos bombardeamentos das forças de Israel à Faixa de Gaza, nas últimas três semanas. headtopics.com

