Controlo das fronteiras aéreas. 82 mil controlos no primeiro dia após extinção do SEF

SEF apreende 15 quilos de cocaína no Aeroporto de Lisboa no último dia de vidaVai ser extinto às 23h59 deste sábado, para dar lugar à Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Consulte Mais informação ⮕

Primeiro dia após SEF sem registo de problemas, diz ministro José Luís CarneiroO ministro da Administração Interna garante que não foram registados problemas no controlo das fronteiras, no primeiro dia sem o SEF. Consulte Mais informação ⮕

Primeiro dia após SEF sem registo de problemas, aponta José Luís CarneiroO ministro da Administração Interna garante que não foram registados problemas no controlo das fronteiras no primeiro dia sem o SEF. Consulte Mais informação ⮕

​Conheça as novas tendências do mundo do vinho na Essência do VinhoDe 4 a 6 de novembro, Lisboa recebe o Ess&234;ncia do Vinho - Lisboa, o Encontro da Revista de Vinhos, no Centro de Congressos de Lisboa (Junqueira). Consulte Mais informação ⮕

Mais de 93 mil controlos nas fronteiras no primeiro dia após extinção do SEFMais de 82 mil controlos nas fronteiras aéreas e mais de 11.400 nas fronteiras marítimas é o balanço do primeiro dia em que PSP, PJ e GNR assumem novas competências, revelou ao final do dia de domingo o ministro da Administração Interna. Consulte Mais informação ⮕

SEF. Muda-se o nome e basta?O SEF foi extinto, mas os processos são os mesmos. O que faz a nova estrutura que a anterior não fazia? Irá o Governo tropeçar nos seus próprios pés? Consulte Mais informação ⮕