Contratação de amas das creches familiares pelas IPSS pode avançar

, esta sexta-feira, uma portaria que estabelece o apoio financeiro às instituições particulares de solidariedade social (IPSS) que procedam à contratação das amas das creches familiares. A medida deverá permitir desbloquear um processo que estava encravado há meses.

O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email paraAo criar um novo grupo de discussão, tornar-se-à administrador e será responsável pela moderação desse grupo. Os jornalistas do PÚBLICO poderão sempre intervir.

Organizações como entidades criativasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu admite que também deve ser responsabilizado pelas falhas de segurançaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

MAI anuncia contratação de 300 funcionários não policiais para PSPMAI diz que contratações de funcionários não policiais vão permitir 'libertar recursos policiais' e 'reforçar o policiamento, proximidade e visibilidade, porque é uma das prioridades políticas'. Consulte Mais informação ⮕

MAI anuncia contratação de 300 funcionários não policiais para PSPVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

MAI anuncia contratação de 300 funcionários não policiais para PSPContratações vão permitir 'libertar recursos policiais', de acordo com José Luís Carneiro. Consulte Mais informação ⮕

MAI anuncia contratação de 300 funcionários não policiais para PSPO ministro da Administração Interna anunciou hoje que vão ser contratados 300 funcionários não policiais para a Polícia de Segurança Pública, uma medida que vai permitir colocar mais agentes na rua. Consulte Mais informação ⮕