Contratação de 991 médicos recém-especialistas autorizada pelo SNS

As classificações finais do internato médico foram homologadas esta sexta-feira e o recrutamento pelas diferentes unidades hospitalares pode ocorrer a partir desta data, cabendo aos respetivos conselhos de administração a sua realização. (SNS) autorizou a contratação de 991 médicos recém-especialistas para diferentes especialidades com apoio ao serviço de urgência e que concluíram o internato médico na época especial, foi este sábado divulgado.

"Para as especialidades com apoio ao serviço de urgência e até ao número de vagas fixado na deliberação (um total de 991 postos de trabalho), é emitido o parecer genérico favorável da DE-SNS à celebração dos contratos de trabalho sem termo com médicos recém-especialistas que concluíram o Internato Médico na época especial de 2023, sendo dispensada qualquer outra formalidade com vista à autorização do recrutamento", lê-se na nota do organism





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Região de Leiria preocupada com 'momento difícil' do Serviço Nacional de SaúdeMais de 30 hospitais de norte a sul do país estão a enfrentar constrangimentos e encerramentos temporários de serviços devido à dificuldade de as administrações completarem as escalas de médicos.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

E se o Serviço Nacional de Saúde não sobreviver?Estará o país preparado para que os hospitais e centros de saúde passem a funcionar em regime de parceria publico-privadas, ficando o Estado a gerir aqueles nos quais nenhum privado mostrou interesse?

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Conselho Nacional de Ética adverte que SNS fraco vai agravar injustiçasO Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) advertiu hoje que um SNS fraco vai agravar as injustiças, defendendo ser necessária uma 'postura de responsabilidade e de compromisso' para assegurar o direito de acesso à saúde.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Conselho Nacional de Ética adverte que SNS fraco vai agravar injustiçasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Conselho Nacional de Ética adverte que SNS fraco vai agravar injustiçasO Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida advertiu que a fraqueza do SNS irá agravar as injustiças e defendeu a necessidade de uma “postura de responsabilidade e de compromisso”.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Linha SNS 24 tem capacidade para responder a aumento da procura, garante coordenadorDepois de o ministro da Saúde e do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde terem anunciado que a Linha SNS 24 vai passar a fazer, no futuro, a referenciação de todos os doentes, para descongestionar as urgências hospitalares, o coordenador desta plataforma garante que este serviço tem capacidade para responder a aumento da procura.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »