Contração dos mercados externos pode explicar aumento do desemprego em Portugal

Contração dos mercados externos para onde Portugal exporta mais pode explicar aumento do desemprego. Em Portugal, a taxa de desemprego ronda agora os 6%, a região do Algarve foi onde mais aumentou. Porque é que subiram tanto os números do desemprego quando temos um país em superavit, com uma saúde económica aparentemente boa? As explicações do economista João Cerejeira na SIC Notícias. É uma subida de quase 5% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Cerca de 40 mil têm o Ensino Superior.

O economista João Cerejeira diz que, ainda assim, as taxas de desemprego são sempre superiores para quem tem qualificações mais baixas e sublinha que 'há algumas áreas formação que têm uma maior probabilidade de desemprego do que outras, porque a economia é mais dinâmica do que a capacidade de ajustamento das instituições de Ensino Superior'. Em Portugal, a taxa de desemprego ronda agora os 6%, a região do Algarve foi onde mais aumentou, fenómeno que tem a ver com a sazonalidade do turismo





