Contestação em França após nomeação controversa de Michel Barnier como primeiro-ministro

Para Georges, a escolha do Presidente francês"representa um perigo para a democracia, na verdade, é sobretudo a chegada de um regime liberal, como na Hungria, por exemplo", com a escolha de um primeiro-ministro que tem uma política ultrapassada como a de"Sarkozy em 2012". "Há 15 dias éramos muitos mais, mas quando somos inúmeros, com os jovens, os sindicatos, as organizações políticas, mas também as outras ações, as greves, tudo isso mostra que não aceitamos o declínio da democracia", referiu Theo, de 68 anos, apelando a mais mobilizações.

"Tendo em conta o voto dos cidadãos franceses, é realmente injusto. Michel Barnier não representa o progresso social, o progresso ambiental", acrescentou Gabriel.

França Protesto Michel Barnier Emmanuel Macron Nova Frente Popular

