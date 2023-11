Consumidores globais planejam reduzir oferta de presentes neste Natal

Estudo da Accenture revela que consumidores globais tencionam reduzir a oferta de presentes à família e aos amigos nesta época festiva. À medida que os retalhistas se preparam para as festas de fim de ano, a inflação persistente, as taxas de juro elevadas e as incertezas sobre os rendimentos estão a levar muitos consumidores a cortar nos gastos, a fazer concessões e a ser criativos na forma como gastam o seu dinheiro. Esta é uma das principais conclusões do 17.

º Inquérito Anual sobre as Compras de Natal da Accenture. O estudo – realizado a mais de 1.500 consumidores – revela que seis em cada 10 consumidores já estão – ou planeiam – reduzir a oferta de presentes a familiares e amigos próximos devido a restrições orçamentais, aumentando para 69% no caso de familiares e amigos alargados. Além disso, pouco mais 52% dos consumidores já concordaram - ou planeiam concordar - em não trocar presentes com outros adulto

VİSAO_PT: Novo estudo ajuda a explicar a formação de padrões em animaisUm novo estudo conduzido por engenheiros da Universidade de Colorado Boulder, nos Estados Unidos, fez novas descobertas que ajudam a explicar melhor a matemática por detrás da formação das pintas e riscas de algumas espécies de animais

VİSAO_PT: Estudo recomenda intervenção de conservação na Torre de Belém devido às alterações climáticasUm estudo identificou impactos provocados pelas alterações climáticas na Torre de Belém e no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Recomenda-se uma intervenção de conservação na Torre de Belém e medidas para proteger os turistas que visitam o Mosteiro dos Jerónimos.

EXPRESSO: Mulheres lideram combate às alterações climáticasEstudos mostram que as mulheres lideram o combate às alterações climáticas, mas quem está no poder são os homens. Um estudo realizado pelo Fórum das Mulheres para a Economia e a Sociedade aos países do G20 determinou que as mulheres alteram cerca de 6% mais os seus hábitos para combater as alterações climáticas.

RENASCENCA: Zita Martins liderará o órgão de aconselhamento sobre a ciência e a exploração do sistema solarZita Martins, cientista com mais de 20 anos de carreira, assumirá a liderança do órgão de aconselhamento sobre a ciência e a exploração do sistema solar na Agência Espacial Europeia. Ela expressa honra e orgulho por ser reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho. Zita Martins também está envolvida no estudo de um cometa que nunca se aproximou do sol, abrindo caminho para a missão Comet Interceptor em 2029.

SICNOTİCİAS: Jogadores do Benfica e Sporting se reencontram na Seleção NacionalDepois de uma noite de emoções, o reencontro na “Equipa das Quinas” de jogadores que foram protagonistas neste domingo no encontro entre o Benfica e o Sporting.

