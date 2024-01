Consultor de comunicação fala sobre a confiança dos eleitores e a TAP na campanha eleitoral

O consultor de comunicação, que já trabalhou com o PS de António Costa e de José Sócrates, diz que "os eleitores não confiam nas promessas dos políticos e não votam em função disso" e, por isso, a opção do novo líder socialista é ser "relativamente reservado".

Luís Paixão Martins considera que a TAP não será um tema tóxico para Pedro Nuno Santos na campanha eleitoral, dado que o líder socialista "conseguiu ter uma narrativa relativamente regular, consistente, constante, coerente" sobre a companhia, mas avisa que a polémica em torno de Alexandra Reis pode ser um "problema". No seu livro "Como perder uma eleição" referia a TAP como um tema tóxico da campanha de 2022. Há temas tóxicos em que o novo líder do PS não deva tocar? Na última campanha eleitoral de 2022, o único tema que era difícil de argumentar da parte do PS e do líder da altura, António Costa, era o relacionado com a TAP. Acabei por comentar que o PS tinha a obrigação, num próximo ato eleitoral, de resolver o dossier da TA





Atendimentos caíram 15% em novembro e 9% em outubro na comparação com 2022Os médicos começaram a entregar escusas ao trabalho extraordinário além das 150 horas obrigatórias em setembro. Os dados mostram uma tendência de redução progressiva dos atendimentos em urgência desde aí.

Taxa de risco de pobreza em Portugal cai para 21,2% em 2022Depois de contabilizadas as transferências sociais, a taxa de risco de pobreza em 2022 cai para 21,2%, quando se consideram as relativas a pensões de reforma e sobrevivência, e para 17%, quando incluídas as restantes, relacionadas com doença e incapacidade, família, desemprego e inclusão social. A taxa de risco de pobreza em Portugal, antes de qualquer transferência social, é de 41,8%, apontaram Inês Tavares e Renato Miguel do Carmo, do Observatório das Desigualdades, em estudo agora divulgado, baseado em informação de 2022.

Investimento nas Forças Armadas Portuguesas em 2022

Mais de mil mortos registados em 2022O ano termina na União Europeia com a aprovação de um Pacto sobre Asilo e Migrações considerado "histórico", mas que algumas forças políticas e ativistas no terreno consideram ter o dedo da extrema-direita.

Christine Ourmières-Widener pede indemnização de 5,9 milhões de euros à TAPA ex-administradora da TAP, Christine Ourmières-Widener, está a pedir uma indemnização de 5,9 milhões de euros pela forma como foi despedida da companhia aérea. A francesa alega que não houve justa causa no seu despedimento e que saiu por "mera conveniência".

Técnicos de manutenção de aeronaves da TAP assinam novo acordo de empresaDepois de longos meses de negociações, os técnicos de manutenção de aeronaves deram luz verde ao novo acordo de empresa (AE) da TAP. O documento foi assinado na passada sexta-feira, dia 22, e é mais um passo no processo negocial que a companhia liderada por Luís Rodrigues dá no caminho da paz social.

