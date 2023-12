Consulta de gémeas luso-brasileiras gera polémica

Mãe das meninas recebeu email no qual é confirmada a marcação de uma consulta no Hospital de Santa Maria para as duas filhas a 5 de dezembro, um dia antes da consulta no hospital privado, que a família achou por bem cancelar.As gémeas luso-brasileiras que receberam um dos tratamentos mais caros do mundo tiveram uma consulta marcada num hospital privado em Lisboa antes de serem seguidas no Hospital de Santa Maria.

A família diz que, por isso, não faz sentidoO advogado da família afirma que a mãe sabia que em Portugal é hábito os casos de doenças raras que cheguem aos hospitais privados serem encaminhados para os hospitais públicos. Terá sido isso que a família tentou fazer. A 16 de outubro de 2019, a mãe das gémeas envia um email para o Hospital Lusíadas, em Lisboa, no qual explica que tem nacionalidade portuguesa, residência em Portugal e que pretendia marcar uma consulta com a médica Teresa Moren





