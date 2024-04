Constrangimentos nos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia em Lisboa

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais constrangimentos. Em abril, só três hospitais vão ter o serviço a funcionar sem interrupções: Loures, Cascais e São José. Abril volta a ser mês de constrangimentos em vários serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia. A região de Lisboa é aquela onde há mais serviços condicionados Lisboa e Vale do Tejo, a maior e mais povoada região do país.

É onde se registam mais dificuldades em preencher escalas médicas dos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia Este mês, só três hospitais vão ter o serviço a funcionar sem interrupções: Loures, Cascais e São José. O Amadora-Sintra e o Lisboa Ocidental só vão receber utentes referenciadas pela saúde 24 ou pelo INEM. Há ainda sete outros hospitais da região em que os serviços vão estar fechados vários dias ao longo do mês. Com tantos serviços condicionados, a postos estão três maternidades do setor privado preparadas para receber grávidas referenciadas pelo INEM

