Constrangimentos na saúde com mais 1.500 recusas de médicos

Quase metade dos agrupamentos de centros de saúde estão a sofrer o impacto do protesto às horas extraordinárias.

:

OBSERVADORPT: É “fascismo' querer controlar a imigração?Alberto Gonçalves comenta a promessa governamental em legalizar 600 mil imigrantes.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

REVISTASABADO: Advogado que escapou a 500 multas condenado a cinco anos de prisãoTribunal da Relação reverteu decisão inicial. O advogado Jorge Coutinho da Costa foi condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa à condição de pagar uma multa.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Governo aprova renovação de mais de 2 500 tratores agrícolasOs tratores têm, em média, 38 anos e vão ser substituídos por viaturas mais eficientes, sustentáveis e seguras.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: PSP deteve três traficantes com 500 doses de droga num carroFactos foram remetidos ao Ministério Público.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: PSP deteve três traficantes com 500 doses de droga num carro na Pedrulha em CoimbraFactos foram remetidos ao Ministério Público.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Para cerca de 500 pessoas abriram-se as portas da Faixa de GazaA fronteira com o Egipto abriu pela primeira vez desde o início do conflito a 7 de Outubro para deixar passar feridos graves e detentores de passaportes estrangeiros, sobretudo mulheres e crianças.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »