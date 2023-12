“Consolado” por continuar a ser popular, Marcelo dá reprimenda ao filho sobre caso das gémeas: “Quem tem de falar não sou eu”

“Quem tem de falar, e era há quatro anos, não sou eu. Quem tem de falar é quem tem de falar”, sublinhou este sábado Marcelo Rebelo de Sousa, quando questionado se já tinha contactado o filho para perceber os contornos do caso das gémeas com uma doença rara que foram tratadas pelo SNS há mais de quatro anos.

Pouco depois de chegar ao Barreiro para cumprir a tradição natalícia da ginjinha, o Presidente da República analisou a polémica e as informações avançadas por António Lacerda Sales, à época o secretário de Estado da Saúd





Presidente da Iniciativa Liberal pede audição parlamentar do filho de Marcelo Rebelo de SousaRui Rocha justificou que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa tem sido citado como “tendo tido algum tipo de intervenção” no caso das gémeas luso-brasileiras que em 2019 vieram a Portugal receber o medicamento Zolgensma para a atrofia muscular espinhal e que há até notícias de que se terá reunido com o então secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales. O presidente da Iniciativa Liberal (IL) anunciou este domingo que vai pedir a audição parlamentar do filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, sobre o caso das gémeas e espera que o PS não volte"a bloquear estes esclarecimentos". Em declarações à Lusa, Rui Rocha recordou que, esta semana, o PS travou os pedidos de audição dos antigos governantes Marta Temido e Lacerda Sales,"num caso que se arrasta há semanas e em que têm existido versões contraditórias"

Costa de saída e Marcelo prepara-se para instabilidadeNa despedida da dupla Costa/Marcelo, em Belém, Presidente admite que achava que primeiro-ministro ia manter-se até às autárquicas (pelo menos), não faz referências ao processo judicial e antevê regresso de Costa à política mais cedo do que tarde. Prevendo anos políticos de elevada instabilidade, Costa sugere que não imitará outros ex-primeiros-ministros, como Cavaco ou Passos, mas disponibiliza-se para dar doses suplementares de otimismo a Marcelo nos próximos anos - se precisar António Costa está de saída e Marcelo Rebelo de Sousa terá de coabitar com a solução governativa que vier a seguir. Com as sondagens a mostrar um panorama político fraturado, o Presidente da República sabe que poderá passar os seus últimos anos de mandato a braços com “mini-ciclos” e com um governo minoritário, onde a estabilidade dificilmente estará garantida

Líder do PSD não vai obstaculizar proposta de audição parlamentar do filho do Presidente da RepúblicaSe a proposta for apresentada, nós não vamos obstaculizá-la, afirmou o líder do PSD, defendendo que o essencial neste caso das gémeas é que o país não tenha dúvidas de que as regras foram todas cumpridas.

Luís Marques Mendes: “O filho do Presidente da República teve um comportamento inaceitável”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Costa diz que Marcelo 'fez uma avaliação errada'O primeiro-ministro cessante, António Costa, em entrevista à TVI, deixou críticas ao Presidente da República por ter dissolvido o Parlamento e convocado eleições antecipadas. E garantiu que não se arrepende de ter rejeitado a proposta de Rui Rio para um pacto na reforma da Justiça.

António Costa atira-se à PGR e a Marcelo: 'Podem perguntar (...) se fariam o mesmo'O primeiro-ministro do Governo em gest&227;o, Ant&243;nio Costa, em entrevista &224; CNN, diz estar magoado mas n&227;o ser rancorso com os factos que levaram &224; demiss&227;o. E acrescentou que ningu&233;m "gosta de se ver na situa&231;&227;o" em que ficou ap&243;s serem conhecidos os dados da Opera&231;&227;o Influencer.

