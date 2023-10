Conselho Superior da Magistratura. Estatuto dos oficiais de justiça recupera 'monstro burocrático'

O vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM) enquadrou esta sexta-feira a proposta governamental de revisão do estatuto dos funcionários judiciais num “pensamento dissolvente”, que recupera o “monstro burocrático nos tribunais” e viola o princípio de separação de poderes.

“Falar de ótimas condições de trabalho dos juízes e dos tribunais é falar de qualidade na organização. A qualidade necessita dum pensamento claro e não dum pensamento dissolvente”, disse. Aponta ainda as alterações ao sistema de avaliação, que a tutela pretende que passe a ser feita com base no sistema SIADAP, dos funcionários públicos, e que o vice-presidente do CSM classificou como “completamente inapropriada e tantas vezes falseadora do reconhecimento do mérito”, criticando ainda a retirada da avaliação da alçada do CSM, como previsto na Constituição.

Considerando que “é necessário repensar o modelo” de estatuto que está em discussão, o vice-presidente do CSM adiantou que o conselho irá aprovar um parecer sobre a proposta da tutela no plenário de 07 de novembro, que “está em preparação adiantada”, e depois disso “o CSM não deixará de se envolver nas reuniões técnicas que venham a ter lugar para apuramento das soluções desejáveis”. headtopics.com

“Procuraremos racionalizar o trabalho dos juízes, recorrendo a medidas de gestão compatíveis e facilitadoras, ainda que não possamos contar com uma revisão do mapa judiciário mais focada em ajustamentos flexíveis como já pedimos”, disse.

