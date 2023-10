Conselho Europeu quer usar ativos russos congelados para ajudar Ucrânia

O Conselho Europeu pediu hoje à Comissão Europeia e ao chefe da diplomacia da União Europeia que avancem com propostas para o uso de ativos russos congelados para financiar a ajuda à Ucrânia, disse hoje o presidente da instituição

O Conselho Europeu pediu hoje à Comissão Europeia e ao chefe da diplomacia da União Europeia (UE) que avancem com propostas para o uso de ativos russos congelados para financiar a ajuda à Ucrânia, disse hoje o presidente da instituição.

“Abordámos também a questão dos ativos congelados. headtopics.com

“Estamos atualmente a trabalhar numa proposta que se centra inicialmente nos chamados lucros inesperados. Por outras palavras, apresentaremos uma proposta para encontrar uma forma de utilizar as receitas provenientes desses ativos que estão atualmente a beneficiar um número limitado de instituições financeiras na União Europeia. Estes lucros excepcionais são já bastante substanciais.

