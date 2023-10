Conselho Europeu quer usar ativos russos congelados

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

propostas para o uso de ativos russos congelados para financiar a ajuda à Ucrânia, disse o presidente da instituição.

e, depois, a mais longo prazo, para a reconstrução da Ucrânia”, disse Charles Michel, em conferência de imprensa no final da cimeira da UE que terminou esta sexta, em Bruxelas. Estamos atualmente a trabalhar numa proposta que se centra inicialmente nos chamados lucros inesperados. Por outras palavras, apresentaremos uma proposta para encontrar uma forma de utilizar as receitas provenientes desses ativos que estão atualmente a beneficiar um número limitado de instituições financeiras na União Europeia headtopics.com

. Estes lucros excecionais são já bastante substanciais. A ideia é retirá-los e canalizá-los através do orçamento ou do bloco da UE para a Ucrânia e para a reconstrução da Ucrânia”, explicou. O líder do Conselho Europeu garantiu que a UE mantém como prioritária a ajuda à Ucrânia, na sequência da invasão russa, lançada em 22 de fevereiro de 2022.No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história. Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível."Estamos atualmente a trabalhar numa proposta que se centra inicialmente nos chamados lucros inesperados", disse Charles Michel, que tenciona"retirá-los e canalizá-los" para a Ucrânia. headtopics.com

