Conselho Europeu em acordo sobre 'pausas humanitárias' em Gaza sem esquecer Ucrânia

Portugal até era dos que queria mais, com António Costa a defender um apelo ao cessar-fogo, mas a maioria dos 27 Estados-membros não quis ir tão longe.Até mesmo a pontuação foi negociada ao detalhe para que os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) garantissem uma posição conjunta quanto à guerra entre Israel e o Hamas no Médio Oriente.

A par de mais uma condenação ao terrorismo do grupo de militantes islamitas, e reconhecimento a Israel do direito de autodefesa, com conta, peso e medida, é carimbado neste Conselho Europeu o apelo ao estabelecimento de"corredores e pausas humanitárias".

Portugal até era dos que queria mais, com António Costa a defender um apelo ao cessar-fogo, mas a maioria não quis ir tão longe. "Havia países que não só defendem o cessar-fogo, como entendem que o cerco, o corte da energia elétrica, o corte do abastecimento de água é uma violação do direito internacional", explicou o primeiro-ministro português aos jornalistas em Bruxelas esta sexta-feira. headtopics.com

"Há outros países que entendem que o direito de defesa de Israel não deve ser condicionado", adiantou Costa."Não temos de estar a recordar a terceiros Estados que estão em seu direito de defesa.

Mesmo relativamente ao que se passa na Ucrânia desde a invasão da Rússia, no final de fevereiro de 2022, há vozes dissonantes na UE, mas resulta claro para Costa que os 27 devem continuar a apoiar Zelensky na defesa do seu país. headtopics.com

"A Ucrânia é exatamente a mesma situação. Nós não temos todos a mesma posição sobre a Ucrânia. Agora, o que é reafirmado nestas conclusões, e com particular oportunidade, é que a União Europeia tem bem presente que esta guerra não encerrou a anterior, e que o direito da Ucrânia a defender-se e o dever que temos de apoiar a Ucrânia na sua defesa é um dever que se mantém.

