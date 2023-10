Conselho Europeu: Costa defende conferência de paz e diz que ação de Israel tem de ser “direcionada” ao Hamas

O primeiro-ministro defendeu a realização de uma conferência para a paz no Médio Oriente no prazo de seis meses, apresentada por Pedro Sanchez. Proposta ficou nas conclusões do Conselho Europeu que terminou esta sexta-feira

Os 27 líderes europeus acordaram esta sexta-feira apelar a “pausas humanitárias” e à criação de verdadeiros corredores humanitários em Gaza e isso é o que o primeiro-ministro quer “relevar” das conclusões do Conselho Europeu.

Apesar das conclusões, os 27 dividiram-se sobre a semântica a utilizar com vista a tentarem influenciar o conflito no Médio Oriente. Costa compreende as divisões, porque todos partem de “posições históricas bastantes distintas relativamente a Israel” e isso “condiciona muito a forma como diferentes países se posicionam neste contexto”. headtopics.com

“É uma Europa a 27”, respondeu quando questionado se tinha ficado desiludido com as conclusões do Conselho Europeu, uma vez que a sua posição era mais avançada do que aquela que acabou por ser aprovada. “O que relevava é o esforço de, a partir de diferentes posições”, se conseguir “uma posição comum”., na semana passada, daquilo que tinha ficado acordado no anterior Conselho Europeu por videoconferência.

“não significa que nos diferentes fóruns cada um afirme por si próprio e o faça de acordo com as suas convicções, sem qualquer restrição”. headtopics.com

