Conselho Europeu chegou a acordo sobre 'pausas humanitárias' para Gaza mas não esquece Ucrânia

O Conselho Europeu encontrou uma posição comum e apelou a “pausas humanitárias” para fazer chegar à população palestiniana a ajuda de que necessita,A reunião dos líderes europeus em Bruxelas, que decorreu entre quinta e sexta-feira, foi dominada pela exacerbação das tensões no Médio Oriente, provocada pelo atentado do movimento islamista Hamas contra Israel, no início de outubro, que desencadeou uma forte resposta militar de...

De acordo com as conclusões publicadas no final da reunião, os 27 reafirmam a posição tomada no dia 15, de condenação “da maneira mais forte possível” do “brutal e indiscriminado ataque terrorista” contra Israel, assim como a utilização de civis como “escudos humanos”,

aludindo à população palestiniana. O Conselho enfatizou o direito de Israel à sua defesa “em linha com a lei internacional e a lei humanitária internacional”. Deplorando a “perda de quaisquer vidas civis” e a deterioração da situação humanitária em Gaza, os 27 avançaram com um headtopics.com

apelo para “pausa humanitárias” — a terminologia dominou grande parte da discussão na quinta-feira — para fazer chegar à população a ajudaApesar de o conflito no Médio Oriente ser o assunto do momento, o Conselho Europeu fez questão de mostrar que a Ucrânia continua presente, por isso,À semelhança daquilo que tem surgido em todas as conclusões desde fevereiro do ano passado, o Conselho Europeu reiterou a condenação à...

A longo prazo, a UE quer dar garantias de segurança à Ucrânia, como dar-lhe instrumentos (que não são especificados) para impedir a destabilização do país por parte de intervenientes externos.processo de adesão à UE, os líderes remeteram para a cimeira de dezembro headtopics.com

