Conselho Europeu chegou a acordo sobre “pausas humanitárias” para Gaza mas não esquece Ucrânia

O Conselho Europeu encontrou uma posição comum e apelou a"pausas humanitárias" para fazer chegar à população palestiniana a ajuda de que necessita, sem esquecer que é preciso continuar a apoiar a Ucrânia como até hoje

De acordo com as conclusões publicadas no final da reunião, os 27 reafirmam a posição tomada no dia 15, de condenação “da maneira mais forte possível” do “brutal e indiscriminado ataque terrorista” contra Israel, assim como a utilização de civis como “escudos humanos”, aludindo à população palestiniana.

Apesar de o conflito no Médio Oriente ser o assunto do momento, o Conselho Europeu fez questão de mostrar que a Ucrânia continua presente, por isso, o primeiro tópico das conclusões é dedicado ao apoio ao país invadido pela Rússia.

A curto prazo os Estados-membros prometeram continuar a concentrar esforços na entrega de munições e armamento para ajudar a Ucrânia a defender-se. Sobre a segurança da Ucrânia e prosseguir com o processo de adesão à UE, os líderes remeteram para a cimeira de dezembro, onde será possível fazer uma avaliação mais detalhada do trilho que a Ucrânia vai seguir.

Depois de condenarem em uníssono os ataques na França e Bélgica nas últimas duas semanas, os 27 acordaram que é necessário trabalhar na cooperação entre as polícias dos vários países e reformar as políticas de segurança, migrações e asilo para poder salvaguardar os interesses europeus de cidadãos considerados perigosos.

