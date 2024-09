Conselho do Governo aprova sistema de incentivos à modernização administrativa

O Conselho do Governo dos Açores aprovou o Decreto Regulamentar Regional que regulamenta o Sistema de Incentivos à Modernização Administrativa da Administração Pública Local , na ordem dos 5,5 milhões de euros.

“Com este sistema de incentivos, o Governo dos Açores propõe-se a prestar um melhor serviço público, reforçando a proximidade e um acesso mais simples, seguro, eficaz e eficiente aos cidadãos, e reduzir os custos de contexto, promovendo a modernização e capacitação da administração pública regional”.

O Governo dos Açores, através da Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação, “atento e preocupado com a situação atual de seca que se faz sentir nos Açores, especialmente em algumas ilhas, tem trabalhado em alternativas de apoio para fazer face à falta de alimento para os bovinos nas explorações pecuárias”.

O Conselho do Governo autorizou a transferência para o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. do pagamento do suplemento ao prémio aos produtores de leite do programa POSEI.

