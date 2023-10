Conselho diz que proibir telemóveis não é solução, mas deixa decisão às escolas

O Conselho das Escolas entende que a solução para responder aos impactos negativos do uso dos telemóveis em contexto escolar não passa por proibir a sua utilização, mas defende que devem ser os próprios agrupamentos a decidir.

A posição do órgão consultivo que representa os directores escolares foi solicitada pelo ministro da Educação em Setembro e divulgada esta sexta-feira, numa recomendação aprovada por unanimidade pelos membros do conselho.

No documento, o Conselho das Escolas reconhece que a utilização dos telemóveis em contexto escolar pode implicar alguns riscos, relacionados com a exclusão social ou excessiva dependência da tecnologia, mas afirma que "a solução não passa por proibir o uso de telemóvel nas escolas". headtopics.com

Em vez disso, entendem os conselheiros que a escola, reflectindo o comportamento social e familiar, não é responsável "por os alunos portugueses passarem um elevado número de horas em frente a ecrãs", mas deve assumir um papel activo de sensibilização.

Apesar dos impactos negativos e das "questões complexas de disciplina, designadamente a captação indevida de imagens ou opodem constituir "recursos ao dispor de alunos e professores para favorecer as aprendizagens" e permitem "potenciar o desenvolvimento de competências essenciais de acordo com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória". headtopics.com

Tendo isso em conta, referem que as escolas devem encontrar formas de incorporar os telemóveis de forma construtiva, educando os alunos na sua "utilização responsável".

