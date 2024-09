Conselho de Ministros do Líbano reúne para discutir bombardeamentos israelitas

O Conselho de Ministros do Líbano vai realizar hoje uma sessão extraordinária para debater a situação no país, na sequência de bombardeamentos israelitas que, segundo Israel, mataram o líder do grupo xiita Hezbollah , Hassan Nasrallah .

"à luz dos acontecimentos no Líbano na sequência da agressão israelita contra os subúrbios do sul da capital". Um bombardeamento israelita de intensidade sem precedentes derrubou vários edifícios nos subúrbios do sul da capital libanesa na sexta-feira à tarde.Num comunicado divulgado hoje, o exército israelita anunciou a morte do líder da organização xiita pró-iraniana, Hassan Nasrallah.

Morte do nº1 do Hezbollah: "O que o Irão vai fazer? Vingar ou tentar chegar a um novo acordo nuclear?"

Líbano Israel Hezbollah Bombardeamentos Hassan Nasrallah

