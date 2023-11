Conselho de Ministros aprova investimento de 527,3 milhões de euros na Linha Violeta

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a autorização de despesa relativamente à construção da linha de metro que ligará à superfície os concelhos de Loures e Odivelas (Linha Violeta), num investimento total de 527,3 milhões de euros.

Segundo um comunicado divulgado esta tarde pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, tutelado por Duarte Cordeiro, o financiamento da futura linha Violeta será feito através do Plano de Recuperação e Resiliência (390 milhões), na modalidade de empréstimo e de verbas do Orçamento do Estado (137,3 milhões de euros). "O investimento engloba a conceção e a construção da infraestrutura ferroviária e o fornecimento de material circulante, bem como o reordenamento urbano envolvente no território dos dois municípios servidos, Loures e Odivelas", lê-se na nota

: