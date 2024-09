Conselho da Europa quer reforçar colaboração com Moçambique no cibercrime e inteligência artificial

'Falsa' professora de Matemática deu aulas durante 30 anos.

Trata-se de um tratado internacional que aborda questões relacionadas com o cibercrime e a segurança cibernética, tendo sido adotada pelo Conselho da Europa em 2001, entrando em vigor em 2004. O Presidente de Moçambique encontra-se em Nova Iorque para participar na"Cimeira do Futuro", promovida pela ONU e que decorre até segunda-feira, antecedendo o arranque dos trabalhos da 79.ª Assembleia Geral da organização.

Conselho Da Europa Moçambique Cibercrime Inteligência Artificial Cooperação Internacional

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Conselho da Europa disponível para reforçar colaboração com Moçambique no cibercrimeMoçambique foi um dos países oficialmente convidado este ano para aderir à Convenção Europeia sobre crimes.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Conselho da Europa disponível para reforçar colaboração com Moçambique no cibercrimeO secretário-geral do Conselho da Europa, Alain Berset, transmitiu hoje, nas Nações Unidas, a disponibilidade da mais antiga organização europeia em reforçar a colaboração com Moçambique no cibercrime e inteligência artificial, após reunir-se com o Presidente, Filipe Nyusi.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Saiba o que é o Conselho da EuropaConselho da Europa é a principal organização de defesa dos direitos humanos no continente.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Clínica clandestina desmantelada e funcionário hospitalar detido no sul de MoçambiqueSuspeita-se que materiais cirúrgicos foram desviados do Sistema Nacional de Saúde.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Candidato presidencial Ossufo Momade ausente desde o início da campanha em MoçambiqueCandidato da Renamo 'está no estrangeiro em missão de trabalho', informou o partido.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Casal tenta vender criança sequestrada e dois filhos em MoçambiqueAutoridades detiveram o casal e o irmão da mulher.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »