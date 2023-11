Conselho Consultivo dos Procuradores Europeus

, organismo criado pelo Conselho da UE, do qual resultou a “CCPE Opinion N.º 1988 (2023)”, dedicada ao autogoverno do Ministério Público e à formulação de um guia para o futuro baseado nas melhores práticas europeias.

Com esse escopo o CCPE passou a recomendar diretamente um estatuto para os procuradores que garanta a sua independência e autonomia externa e interna, de preferência através de disposições legais ao mais alto nível e garantindo a sua aplicação por um órgão independente como um Conselho de Procuradores, em particular para nomeações/eleições, carreiras e disciplina, que devem ser reguladas por processos e procedimentos claros e...

– Os membros dos Conselhos, quer não sejam procuradores, deverão ser selecionados com base em critérios predeterminados, justos e claros, através de um procedimento transparente e, em particular, apresentar elevados padrões éticos e não deverão estar envolvidos na política durante um período de tempo razoável antes e depois do seu mandato no Conselho. headtopics.com

– A designação de membros do Ministério Público pelos parlamentos ou a sua seleção pelo executivo deve ser preferencialmente evitada. A eleição de membros designados pelos parlamentos pode ser aceitável. No entanto, o processo de seleção deve ser transparente e preferencialmente tomado por uma maioria qualificada.

Os Conselhos de Procuradores devem existir para garantir a imparcialidade e eficácia do Ministério Público e para proteger a independência dos procuradores nas decisões tomadas nos processos.

Moscovo ameaça confiscar ativos europeus se UE atribuir fundos russos à UcrâniaNa sexta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelou que vai apresentar uma proposta para encontrar uma forma de utilizar a receita dos lucros dos ativos russos congelados na reconstrução da Ucrânia. Consulte Mais informação ⮕

