Conselheiro de segurança nacional dos EUA pressiona Israel a mudar de tática

Dois dias depois de o presidente norte-americano ter modulado o seu apoio a Israel, ao criticar o governo de extrema-direita liderado por Benjamin Netanyahu e a resposta ao Hamas com bombardeamentos 'indiscriminados' que fazem perder apoio internacional, o conselheiro de segurança nacional dos EUA encontrou-se com os dirigentes israelitas em Telavive. Segundo o, Jake Sullivan aconselhou o gabinete de guerra a mudar de tática nas próximas semanas.

Porém, a mensagem de Israel mantém-se inalterada, à exceção de que agora se prevê que a guerra dure 'vários meses'. Já era público que Sullivan iria pressionar Telavive a mudar de rumo. Antes da viagem, o conselheiro de segurança nacional revelou que iria discutir um calendário para acabar com a guerra e exortar os líderes israelitas 'a passarem para uma fase diferente do tipo de operações de alta intensidade', declarações prestadas durante um evento do quatro altos funcionários disseram que Washington quer que Israel abandone os bombardeamentos no espaço de três semana





