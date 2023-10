Conheça os árbitros da estreia de Benfica e Sporting na Taça da Liga

Hélder Carvalho, que subiu esta época ao escalão principal, é o escolhido para o Arouca-Benfica, do grupo B, marcado para a próxima terça-feira, às 20h15, no Estádio Municipal de Arouca.

O árbitro da Associação de Futebol de Santarém terá como assistentes Pedro Martins e Diogo Pereira. Flávio Duarte será o quarto árbitro. Hélder Malheiro será o videoárbitro, auxiliado por Gonçalo Freire.

Para o Sporting-Farense, que se realiza na quinta-feira, 2 de novembro, às 20h15, no Estádio de José Alvalade, foi nomeado Gustavo Correia. O juiz da Associação de Futebol do Porto terá como auxiliares Inácio Pereira e Luís Costa, mais Miguel Fonseca como quarto árbitro. O videoárbitro será Luís Ferreira, com Nuno Manso a ajudá-lo.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. headtopics.com

