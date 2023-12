Congresso do PSD e eleições internas no PS marcam pré-campanha eleitoral

No Olho Vivo desta semana, estiveram em análise o congresso do PSD e as eleições internas no PS Até 10 de março faltam três meses e meio, mas os partidos já se enfileiram na grelha de partida para as eleições. Começou, pois, a pré-campanha, com as habituais promessas, declarações e picardias. No PSD, o Congresso convocado para rever estatutos transformou-se, como seria de esperar, no pontapé de saída para as legislativas.

E Luis Montenegro reiterou que quer menos impostos para classe média e tempo de carreira na íntegra para professores, e surpreendeu com uma proposta de aumento do complemento solidário para idosos (CSI), mas anunciando um “rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses de 820 euros”, o que gerou dúvidas.avalia o jornalista Nuno Aguiar. O ex-primeiro-ministro não esteve fisicamente presente no encontro dos sociais-democratas, mas o seu legado também foi deixado para trás. “Luís Montenegro recentrou o partido e não apresentou a visão reformadora de Passos Coelho que não sabemos o que diria sobre algumas das medidas prometida





