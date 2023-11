Congresso Anual da ASF destaca seguro de saúde e lançamento do Portal da Saúde

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

Seguro de saúde de padrão mínimo e o lançamento do Portal da Saúde e do Observatório da Saúde foram as grandes novidades do Congresso Anual da ASF, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, realizado esta sexta-feira em Lisboa e que foi dedicado à Saúde em Portugal e ao papel dos seguros. Portugal beneficia de estabilidade financeira, económica, orçamental e social, destacando neste tema os acordos estabelecidos com as forças dos setores público e privado e a redução da dívida públic





Dia Mundial da Saúde Mental: Não há saúde, sem saúde mentalTeve lugar, nas instalações da Janssen Portugal, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, a emissão especial, em parceria com a rádio Observador, que assinalou o Dia Mundial da Saúde Mental.

ASF lança Portal e Observatório dos Seguros de SaúdeA intenção é melhorar a regulação sobre um ramo em crescimento explosivo, mas o supervisor desafia o setor a lançar seguros vitalícios, os dirigidos a doenças graves e os de long term care.

Carta aberta ao meu Centro de Saúde (I) – a ideia do centro de saúdeMeu caro Centro de Saúde,

Urgência da Guarda sem medicina interna e cirurgia no feriado e fins de semanaUnidade Local de Saúde recomenda aos utentes 'o contacto prévio com a linha de Saúde 24'.

Ministro da Saúde consciente das dificuldades no Serviço Nacional de SaúdeUm dia depois de o director executivo do SNS ter perspectivado um mês de Novembro dramático, Manuel Pizarro admite estar consciente das dificuldades no SNS e garante que o Governo vai fazer um esforço para chegar a acordo, nas negociações com os médicos.

Autoridade de Supervisão de Seguros lança Portal dos Seguros de SaúdeA Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) lançou o Portal dos Seguros de Saúde com o objetivo de informar os consumidores sobre seguros de saúde, incluindo respostas a perguntas frequentes e a legislação e regulamentação existente. Também foi lançado o Observatório dos Seguros de Saúde, que reúne dados sobre o setor dos seguros de saúde.

