Confusão na reorganização das urgências leva utentes e ambulâncias a hospitais fora da área de residência

A reorganização das urgências tem criado confusão junto de quem opera ambulâncias e utentes traduzindo-se no recurso a hospitais fora da área de residência por "engano" ou "medo", relataram este domingo à Lusa fontes de hospitais do Grande Porto. A reorganização das urgências tem criado confusão e quer os utentes quer os condutores de ambulâncias dirigem-se para hospitais fora da área de residência tanto este domingo como mesmo na sexta-feira.

O que acontece quer por “engano ou “medo” de não serem atendidos, referiram à Lusa fontes dos hospitais do Grande Porto. "Recebemos duas grávidas em trabalho de parto do Hospital de Santa Maria da Feira. Uma por volta das 14h e outra por volta das 19h30", descreveu à Lusa fonte do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E). Estes episódios aconteceram num dia em que o mapa nacional de reorganização dos serviços de urgência publicado pela Direção-Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) apontava que os constrangimentos na Feira só começariam a partir de sábado





