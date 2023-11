Confrontos entre tropas israelitas e milicianos do Hamas no norte de Gaza

Os combates, nos quais o exército israelita afirmou que “dezenas de elementos do Hamas foram mortos”, envolveram também um helicóptero e um navio que lançaram vários mísseis contra as posições do grupo islamita.

Em 07 de outubro, o grupo islamita Hamas desencadeou um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo mais de duas centenas de reféns.

O conflito entre Israel e o Hamas, classificado como uma organização terrorista pela UE e pelos Estados Unidos, causou já milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.

