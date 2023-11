Confrontos entre tropas israelitas e milicianos do Hamas no norte de Gaza

Os combates, nos quais o exército israelita afirmou que "dezenas de elementos do Hamas foram mortos", envolveram também um helicóptero e um navio que lançaram vários mísseis contra as posições do grupo islamita.

Unidades de reserva do exército israelita, apoiadas pela marinha, dirigiram as ações de um caça que neutralizou um grupo de milicianos que preparava um ataque com mísseis antitanque contra unidades terrestres, acrescentou a mesma nota.

Nos últimos dias, os soldados da 36.ª Divisão das Forças de Defesa de Israel mataram numerosos elementos do Hamas e dirigiram ataques aéreos contra alvos, incluindo instalações de fabrico e armazenamento de armas, locais de lançamento de mísseis antitanque e locais de lançamento de veículos aéreos não tripulados, indicou.

Em 07 de outubro, o grupo islamita Hamas desencadeou um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo mais de duas centenas de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

O conflito entre Israel e o Hamas, classificado como uma organização terrorista pela UE e pelos Estados Unidos, causou já milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.

