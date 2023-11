Conflito israelo-palestiniano: Putin apela a solução e sugere participação do BRICS

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Bombardeamentos prosseguem. 'Suspensão tática temporária'. Acordo com Hamas para trégua em troca de reféns dado como próximo. O presidente russo apelou hoje a uma solução para o conflito israelo-palestiniano, sugerindo que os países do BRICS participem na mesma.

A ideia foi lançada na cimeira do grupo BRICS, que decorre virtualmente esta terça-feira. Vladimir Putin aproveitou para dizer que as pausas humanitárias são um passo correto na direção da paz e que é importante que outros países não sejam arrastados para este conflito. O ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros disse esta terça-feira que os bombardeamentos israelitas em áreas ocupadas por pessoas deslocadas no sul de Gaza 'têm um objetivo claro': forçar os habitantes desse enclave a saírem





'A guerra entre Israel e Hamas é uma prenda muito preciosa para Putin'

Israel: familiares dos reféns detidos pelo Hamas iniciam uma marcha de cinco dias

Com líderes do Hamas no Egito, Israel anuncia controlo militar no norte da Faixa de Gaza

Israel reivindica ataque a centro militar do Hamas e morte de 50 milicianos

Israel quer explicações sobre jornalistas que acompanharam ataque do Hamas

Candidatos republicanos defendem em debate que Israel 'acabe com o Hamas'

