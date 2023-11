Conflito israelo-palestiniano continua com operações israelitas

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Operações israelitas prosseguem. No Facebook, a Sociedade do Crescente Vermelho Palestiniano indica que '14 ambulâncias', acompanhadas 'pelas Nações Unidas e pelos Médicos Sem Fronteiras, chegaram para retirar doentes e feridos do Hospital al-Shifa para hospitais do sul' da Faixa de Gaza.

Os doentes renais 'serão transferidos para o Hospital Abu Youssef Al-Najjar, em Rafah', e os feridos estão a ser transportados para o Hospital Europeu, a sul de Khan Younis. No Telegram, a máquina de guerra do Estado hebraico adianta que 'caças das Forças de Defesa de Israel atingiram vários alvos terroristas do Hezbollah no Líbano'. Os alvos atingidos terão sido 'infraestruturas e um posto militar' do movimento xiita libanês





