Conflito israelo-palestiniano continua com bombardeamentos intensos

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Netanyahu. Israel prossegue diálogo com o inimigo para a libertação de reféns. Exército israelita admite ter como alvo local de 'lançamento' na Síria. Este domingo a Faixa de Gaza esteve sob bombardeamentos intensos. Desde o início da guerra, em Outubro, contam-se houve mais de dez mil ataques aéreos.

Toda a Faixa de Gaza ficou sob ataque este fim de semana. Análise dos enviados especiais da RTP a Israel. Um porta-voz israelita frisou que dois cargueiros, atacados este domingo, não tinham qualquer ligação ao Estado de Israel. O grupo iemenita apoiado pelo Irão, os Houthi, reivindicaram os ataques, com um drone armado e um míssil naval





Conflito israelo-palestiniano se intensifica com ataques do Hamas e retaliação de IsraelAs telecomunicações na Faixa de Gaza estão fora de serviço por falta de combustível. O chefe da diplomacia europeia pede a Telavive que 'não se deixe consumir pelo ódio'. Três cidadãos portugueses morrem em bombardeamento na Faixa de Gaza.

Major-general João Vieira Borges analisa os pontos relevantes no conflito Israel-HamasO major-general João Vieira Borges analisa os pontos mais relevantes no conflito entre Israel e Hamas, incluindo o ataque ao hospital al-Shifa e a falta de informações sobre os reféns capturados pelo Hamas.

Conflito israelo-palestiniano continua com operações israelitasAcompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Operações israelitas prosseguem.

Conflito israelo-palestiniano: Putin apela a solução e sugere participação do BRICSO presidente russo apelou hoje a uma solução para o conflito israelo-palestiniano, sugerindo que os países do BRICS participem na mesma. A ideia foi lançada na cimeira do grupo BRICS, que decorre virtualmente esta terça-feira. Vladimir Putin aproveitou para dizer que as pausas humanitárias são um passo correto na direção da paz e que é importante que outros países não sejam arrastados para este conflito.

Conflito israelo-palestiniano se intensifica na Faixa de GazaIsrael prepara-se para expandir operação na Faixa de Gaza, enquanto o número de deslocados internos aumenta para 1,7 milhões. Forças de Defesa de Israel advertem residentes do campo de refugiados de Jabalia para a necessidade de deixarem a cidade de Gaza.

Intensificam-se as frentes do conflito Israel-HamnasNa sequência do conflito Israel-Hamnas, intensificam-se agora outras frentes do conflito, nomeadamente pelo movimento Hezbollah, na Cisjordânia e no Iémen.

