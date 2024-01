Conflito entre Índia e Irão aumenta tensões na região

A Índia está envolvida em negociações diplomáticas com o Irão sobre os ataques a navios no Mar Vermelho pelos houthis. O Paquistão retirou o seu embaixador do Irão e o embaixador iraniano no Paquistão não será autorizado a regressar. O Paquistão acusa o Irão de ter violado o seu espaço aéreo, provocando a morte de duas crianças.





observadorpt » / 🏆 17. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Conflito entre Israel e Hamas acende novo conflito no Médio OrienteAtaque-relâmpago do Hamas apanha Israel de surpresa e acende rastilho de um novo conflito de alta intensidade no Médio Oriente. Conflito entre Israel e Hamas marca o ano de 2023.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Houthis disparam míssil contra navio de guerra dos Estados Unidos no Mar VermelhoRebeldes houthis, do Iémen, dispararam um míssil de cruzeiro anti-navio contra um contratorpedeiro dos Estados Unidos no Mar Vermelho, mas Washington assegura que este foi abatido.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Conflito entre Israel e Hamas vai mergulhar economia libanesa em recessãoA guerra entre Israel e o Hamas vai mergulhar a economia libanesa de novo em recessão, apesar das previsões otimistas impulsionadas pelo turismo e pelas remessas da diáspora neste país atingido pela crise, disse esta quinta-feira o Banco Mundial.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Conflito entre Israel e Palestina continuaO presidente palestiniano Mahmoud Abbas considerou a guerra um "crime grave" contra o seu povo. Já chefe do exército israelita, Herzi Halevi, frisou que o conflito com o Hamas se prolongaria por "muitos mais meses".

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Conflito israelo-palestiniano reacende após ataques do HamasAcompanhe as últimas notícias sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após os ataques do Hamas e a retaliação das forças israelenses.

Fonte: rtppt - 🏆 12. / 63 Consulte Mais informação »

Conflito israelo-palestiniano: Hamas nega rejeição de proposta de cessar-fogoO presidente do Irão e a voz do Hamas negaram que o movimento tenha rejeitado a proposta egípcia para um acordo de cessar-fogo e troca de reféns por prisioneiros. O bombardeamento israelita sobre o campo de refugiados de al-Maghazi agravou-se, resultando em 12 mortos na aldeia de Al-Zawaida.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »