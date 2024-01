Conflito entre Israel e Hamas acende novo conflito no Médio Oriente

Não nos bastava a invasão russa da Ucrânia: a 7 de outubro, um ataque-relâmpago minuciosamente planeado pelo Hamas apanhou Israel de surpresa e acendeu o rastilho de um novo conflito de alta intensidade no Médio Oriente. É este o mundo que 2023 deixa de herança: um mundo partido ao meio, quase literalmente, com focos de conflito espalhados um pouco por todo o planeta.

E depois há ainda a outra guerra que parte da humanidade está a travar, para preservar o que resta da natureza, enquanto outra parte continua a poluir desenfreadamente. O ano fica irremediavelmente marcado pelo conflito entre Israel e o Hamas. Num hospital de Gaza, uma mulher coberta de sangue e poeira abraça uma menina: apesar de tudo, ambas escaparam com vida ao bombardeamento de Khan Yunis a 15 de novembro. Nem todos tiveram a mesma ‘sorte’. Um trabalhador recupera forças depois do descarrilamento do Hazara Express, que viajava entre Carachi e Rawalpindi no Paquistão. O comboio transportava cerca de mil pessoas, das quais 30, pelo menos, perderam a vida





