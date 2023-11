Conflito entre Chakall e Fundação Museu Nacional Ferroviário por uso não autorizado de património intelectual

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Chakall e a Fundação Museu Nacional Ferroviário por uso não autorizado de património intelectual, um dia após a apresentação do novo serviço.

Esta iniciativa da CP/FNMF/Chakall apresenta, intencionalmente, uma confundibilidade estratégica com o projeto desenvolvido durante anos pela Lohad. Assim, este assunto estará, a partir de hoje, entregue às instâncias judiciais competentes, nacionais e europeias, para que seja dirimido em sede própria”, pode ler-se num comunicado da Lohad nas redes sociais. Em causa está o Comboio Presidencial, cuja viagem de apresentação entre as estações Porto – São Bento e Pocinho, na Linha do Douro, se realizou na quarta-feira. O novo projeto, promovido pela CP – Comboios de Portugal, Fundação Museu Nacional Ferroviário (FMNF) e oúltima viagem tinha ocorrido em outubro de 202

DNTWİT: Fundação da Memorial e a busca pela verdade na União SoviéticaA Memorial é fundada no final dos anos 1980, por um grupo inspirado por Andrei Sakharov, físico e famoso dissidente soviético. Recorda-se desse tempo inicial da ONG? Foi um grupo pequeno de 11 pessoas que iniciou a fundação da Memorial e eu estava entre eles, ainda era jovem. Na União Soviética, naquela altura, todas as pessoas queriam saber a verdade sobre o passado recente e através das nossas publicações, através de vários artigos, nós andávamos a descobrir a verdade.

RTPNOTİCİAS: Conflito israelo-palestiniano se intensifica com ataques do Hamas e retaliação de IsraelAs telecomunicações na Faixa de Gaza estão fora de serviço por falta de combustível. O chefe da diplomacia europeia pede a Telavive que 'não se deixe consumir pelo ódio'. Três cidadãos portugueses morrem em bombardeamento na Faixa de Gaza.

RTPNOTİCİAS: Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto🔴 O Exército israelita ordenou a retirada de comunidades do sul de Gaza, pela primeira vez desde o início da guerra com o Hamas, após forçar a deslocação de 1,1 milhões de pessoas de norte para sul do enclave. Gaza Israel Hamas RTPNotícias RTP

ECO_PT: Web Summit tem nova CEO após controvérsiaKatherine Maher assume a liderança da Web Summit após a demissão do fundador Paddy Cosgrave devido a opiniões controversas. Empresas como Amazon, Google, Meta e IBM abandonaram a conferência devido ao conflito entre Israel e o Hamas.

DNTWİT: Confrontos entre tropas de Israel e membros do Hamas no Hospital Al ShifaAs tropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza, enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A Autoridade Palestiniana condenou o assalto e pediu uma 'intervenção internacional urgente' para proteção dos doentes, pessoal médico e deslocados.

SICNOTİCİAS: Encontro entre Joe Biden e Xi Jinping em São FranciscoOs Presidentes dos Estados Unidos e da China reúnem-se hoje em São Francisco, à margem do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico. É o primeiro encontro presencial num ano e é visto pelos analistas como uma oportunidade de estabilizar as relações diplomáticas entre as duas potências. Os dois líderes deverão falar sobre os atuais conflitos, as consequências para o mundo e as questões fundamentais para alcançar a paz.

